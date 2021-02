Rogo in scuola d'infanzia, bimbi evacuati ma nessun ferito

Un piccolo incendio è scoppiato nel pomeriggio nel sottotetto di una scuola comunale dell'infanzia in zona Navile, alla periferia di Bologna, senza causare feriti. Appena il personale scolastico se n'è accorto tutti i piccoli alunni delle dieci classi, in totale un centinaio di bambini, sono stati evacuati in giardino. Poco dopo sono intervenuti i vigili del fuoco, che in breve hanno controllato e spento le fiamme, la cui origine è in corso di accertamento. Nessuno è rimasto intossicato tra i bambini, né fra il personale. È intervenuta anche la Polizia Locale. Per consentire i lavori di ripristino al tetto, fa sapere il Comune di Bologna, domani 3 febbraio la scuola d'infanzia rimarrà chiusa.