Musei Bologna, chiusura incomprensibile nei festivi

"È incomprensibile tenere chiusi i musei il sabato, la domenica e nei festivi che sono giorni in cui, in mancanza di visitatori stranieri o provenienti da altre regioni, i residenti possono venire. In estate, gli orari di apertura comprendevano anche la domenica e, grazie alle misure di sicurezza che sono state messe in atto, non si sono verificati assembramenti". Così Roberto Grandi, presidente dell'Istituzione Bologna Musei, che, durante una videoconferenza stampa, ha fatto il punto sulla riapertura delle sedi espositive dopo l'ingresso dell'Emilia-Romagna in fascia gialla.

Da oggi porte aperte nei "musei civici che - aggiunge Grandi - non hanno mai chiuso: anche se i visitatori non erano presenti, ogni realtà ha pianificato il lavoro per il futuro.

Per assicurare una maggiore fruibilità di mostre temporanee e collezioni, nei giorni feriali, il consiglio di amministrazione ha approvato un nuovo piano orario di apertura per un totale complessivo di 208 ore alla settimana".

Nuove illuminazioni degli spazi espositivi, riorganizzazione di archivi e depositi, progetti per scuole e studenti, corsi, iniziative digitali e anche il lavoro sulla app MuseOn: queste sono solo alcune delle iniziative su cui hanno lavorato i musei.

Per tutti rimangono in vigore le misure di sicurezza già rodate: acquisto online dei biglietti, ingresso per slot numerici in base alla capienza degli spazi, misurazione della temperatura con termo-scanner, distanziamento, obbligo di mascherina e disponibilità di gel igienizzanti.