Fotografia: mostra Stefania Borro in Assemblea legislativa

Inaugurata oggi in Assemblea legislativa dalla presidente Emma Petitti l'esposizione 'Volti della natura e paesaggi dell'anima', venti fotografie che trasmettono gli stati d'animo di un momento, la visione di un paesaggio e di un volto visti con l'occhio di Stefania Borro, piemontese d'origine ma bolognese d'adozione dal 1993, dedicatasi alla fotografia alla fine del 2011 dopo aver lavorato con la pittura. L'esposizione fotografica è visitabile fino al 23 febbraio, dal lunedì al venerdì, su prenotazione all'indirizzoe-mail: gabinettopresidenteal@regione.emilia-romagna.it L'esposizione si divide in due sezioni. La prima, dedicata ai 'paesaggi dell'anima', raffigura i volti di persone, dal cappellaio matto, all'angelo caduto fino alla signora che dà da mangiare ai piccioni in volo. La seconda, dedicata al 'paesaggio naturale'. Le fotografie colgono i tratti che a volte sfuggono all'occhio umano e delineano colori, prospettive e visuali.

Montagne innevate, brughiere, distese di prati, colline e laghi, boschi, le rocce, il mare, luoghi millenari che, con le loro costruzioni, talvolta povere come i trabocchi, avveniristiche come le architetture moderne, cercano di spiegare quello che l'artista vede, non solo a scopo documentario, come presentazione di belle immagini concrete e mai astratte, ma anche di interpretare la visione che suscita nel pubblico, in modo critico. Opere che trovano nel viaggio il filo conduttore.

"Ci fa enorme piacere - commenta Petitti - ospitare gli scatti fotografici di Stefania Borro negli spazi dell'Assemblea legislativa, a dimostrazione della grande attenzione che da sempre poniamo su tutte le forme d'arte e della volontà di valorizzare gli artisti dei nostri territori. In questo periodo difficile abbiamo bisogno di nutrirci di positività". (ANSA).