Covid: in E-R 879 nuovi casi, numero più basso da ottobre

Sono 879 i nuovi casi di positività al coronavirus - 220.575 dall'inizio dell'epidemia - registrati in Emilia-Romagna nelle ultime 24 ore su un totale di 28.432 tamponi eseguiti: si tratta - spiega la Regione - del numero di contagi più basso registrato dalla prima settimana di ottobre. Calano anche i ricoveri: in terapia intensiva il numero dei pazienti scende sotto quota 200 per la prima volta da inizio novembre. In regione si contano però altri 72 morti - tra cui diversi cinquantenni - con la sindrome Covid-19.

In terapia intensiva ci sono 198 pazienti (-9 rispetto a ieri), 2.176 quelli negli altri reparti Covid (-5).

Dei nuovi contagiati, età media 42 anni, 386 sono asintomatici individuati nell'ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Guardando alla situazione nelle province Bologna è in testa con 215 nuovi casi, seguita da Modena (166), Reggio Emilia (95), Rimini (84), Ferrara (78), Cesena (66), Piacenza (59), Forlì (38), Parma (31), Ravenna (24) e infine Imola (23). Le persone complessivamente guarite, sono 2.096 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 165.681 mentre i casi attivi, cioè i malati effettivi sono 1.289 in meno rispetto a ieri. Le persone in isolamento a casa sono il 94,8% del totale.

Prosegue la campagna vaccinale: alle 15 sono state somministrate complessivamente 212.990 dosi, di cui 5.706 oggi.

In totale gli immunizzati (con due dosi) sono 81.438.