Spara dall'auto e uccide un capriolo a Modena, denunciato

Ha sparato a una femmina di capriolo, uccidendola, dalla propria auto e con un'arma non conforme. È avvenuto ieri a Modena, dove la polizia provinciale e quella locale, su segnalazione di un cittadino, hanno raggiunto a casa un cacciatore di 56 anni nei confronti del quale ora viene contestata la violazione della legge sulla caccia, che prevede l'arresto fino a tre mesi e l'ammenda fino a 2.065 euro.

Il cacciatore, fa sapere la Provincia di Modena in una nota, seppur in possesso di regolare licenza di caccia e abilitato all'attività venatoria per fauna volatile migratoria nel territorio modenese, non era abilitato alla caccia di selezione nel comune di Modena. La carabina utilizzata dall'uomo esplode proiettili che raggiungono una potenziale gittata di due chilometri e può essere impiegata solo per attività di caccia di selezione stanziale, mentre per la fauna volatile migratoria sono consentiti fucili a cartucce.