Smog: E-R da bollino 'rosso', stop ai Diesel Euro 4

Emilia-Romagna di nuovo da bollino "rosso" per lo smog: sulla base delle previsioni dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale, vanno ancora verso lo sforamento i livelli di polveri sottili pm10, in tutta la regione. Per questo domani, martedì 2 febbraio, e mercoledì 3, in ogni provincia saranno in vigore le misure emergenziali che prevedono, tra l'altro, lo stop alla circolazione anche di tutti i veicoli diesel euro 4 (dalle 8.30 alle 18.30), l'abbassamento del riscaldamento nelle case (19 gradi) e nei siti produttivi (17 gradi).