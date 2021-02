Imbrattarono scuola e bocciofila, nei guai quattro under 14

Hanno tutti meno di 14 anni quattro giovanissimi vandali che nelle scorse settimane fa avevano danneggiato una scuola e una bocciofila a Dozza, nell'Imolese (Bologna). Lo hanno scoperto i carabinieri, dopo avere raccolto testimonianze e analizzato alcuni elementi di prova trovati nei locali presi di mira.

La bocciofila di una polisportiva era stata colpita tra il 29 e il 30 dicembre 2020 quando il gruppetto, dopo aver forzato la porta d'ingresso, era entrato per rubare una bacheca di legno e diverse bottiglie di liquori. Inoltre avevano devastato il locale a colpi di piccone e martello. L'Istituto comprensivo statale di Dozza era invece era stato colpito il 15 e il 18 gennaio 2021, quando la banda aveva danneggiato un computer, infranto una finestra e disattivato l'impianto elettrico e di riscaldamento. Erano poi fuggiti firmando l'irruzione con la parola 'Ciao' scritta sulla lavagna di un'aula saccheggiata. Una volta identificati e accompagnati in caserma dai genitori, i quattro ragazzini hanno ammesso i fatti, dichiarandosi pentiti per l'accaduto. Dato che hanno tutti meno di 14 anni, non sono imputabili di alcun reato, ma sono stati segnalati all'Autorità giudiziaria minorile. (ANSA).