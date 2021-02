Covid: in E-R 1.051 nuovi casi, su i ricoveri e 34 morti

Calano leggermente i nuovi casi di coronavirus rispetto a ieri in Emilia-Romagna, mentre aumentano i ricoveri e in regione si contano altre 34 vittime con la sindrome Covid-19 per un totale di oltre 9.500 da inizio pandemia. Dal bollettino quotidiano della Regione emerge che sono 1.051 i nuovi contagi, su una base di 10.269 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. Età media 44 anni. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 207 (uno in più rispetto a ieri), 2.181 quelli negli altri reparti Covid (+69). Per i contagi in testa la provincia di Bologna con 259 nuovi casi più 46 del solo circondario imolese, poi Modena (176), Reggio Emilia (120). Prosegue la campagna vaccinale, per il personale della sanità e delle Cra, compresi i degenti delle residenze per anziani: alle 15 sono state somministrate complessivamente 203.890 dosi, di cui 6.694 oggi; 72.777 sono le persone che hanno completato il ciclo vaccinale.