Calcio: Bologna, preso il difensore Antov dal Cska Sofia

(ANSA) - BOLOGNA, 01 FEB - Niente punta, per il Bologna di Sinisa Mihajlovic. All'ultimo giorno di trattative, a Casteldebole è sfumato l'arrivo dell'ex Milan e Torino Mbaye Niang e del colombiano Roger Martinez. La dirigenza rossoblù ha concluso il calciomercato con un rinforzo in difesa, il terzo dopo gli acquisti di Soumaoro e Faragò. Annunciato infatti l'acquisto in prestito con obbligo di riscatto a 3,5 milioni di Valentin Antov (20 anni), centrale della nazionale bulgara che arriva dal Cska Sofia. Ceduti l'argentino Nehuen Paz ai turchi del Kayserispor, i nigeriani Okwonkwo e Kingsley alla Reggina: tutti con la formula del prestito secco. (ANSA).