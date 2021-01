Uccisa a Santo Domingo: domani l'udienza di convalida

(ANSA) - MODENA, 31 GEN - Udienza di convalida, domani alle 14 (ora italiana), a carico dei tre indagati per l'omicidio di Claudia Lepore, la carpigana di 59 anni trovata morta nel frigorifero di casa sua a Santo Domingo, dove viveva da un decennio. Oltre al reo confesso Antonio Lantigua 'El Chino', presunto autore materiale e reo confesso, davanti al giudice compariranno anche i due italiani Jacopo Capasso e Ilaria Benati, indicati dal primo quali mandanti di un omicidio che sarebbe maturato per motivi economici.

A essere collegati via web con il tribunale di Higuey, insieme ai parenti della vittima, gli avvocati incaricati dagli stessi, Enrico Aimi e Giulia Giusti.

"Siamo stati informati dai nostri avvocati in loco che - fanno sapere Aimi e Giusti - la polizia giudiziaria del distretto di Altagracia ha messo a segno un'importante operazione durante la perquisizione nell'abitazione proprio di Ilaria Benati essendo emerse, una serie di evidenze rilevanti per le indagini. Nel corso dell'udienza avremo modo di comprendere se si tratta di inequivocabili messaggi contenuti nei telefoni cellulari e, chissà, proprio del rinvenimento del testamento della vittima. La famiglia non cerca vendetta, ma solo la verità, un modo anche questo per onorare la memoria di Claudia ed evitare che - concludono i due legali - questo drammatico delitto, dai contorni agghiaccianti, rimanga impunito". (ANSA).