Vaccini: E-R, in arrivo a febbraio quasi 234mila dosi

(ANSA) - BOLOGNA, 30 GEN - L'Emilia-Romagna è di nuovo pronta ad accelerare sulla campagna di vaccinazione contro il Covid-19: a febbraio è previsto l'arrivo di oltre 233mila dosi di vaccino.

Queste nuove forniture, fa sapere la Regione, permetteranno di garantire la seconda somministrazione, che completa l'immunizzazione, a tutti coloro che, da Piacenza a Rimini hanno già ricevuto la prima dose.

La campagna vaccinale, si rivolge in questa prima fase al personale sanitario e agli operatori e a gli ospiti delle Cra: alle 17 il numero di somministrazioni totali superava le 187mila, di cui più di 57mila sono seconde dosi.

"Come Regione continuiamo a essere tra le prime in Italia per il numero di vaccinazioni rispetto alla popolazione - ha spiegato l'assessore alla Politiche per la Salute, Raffaele Donini - ma è fondamentale che non avvengano più ritardi o cambi di programma come è successo a metà gennaio, con una decisione unilaterale da parte dell'azienda".

Il piano di distribuzione per febbraio prevede in totale 233.920 dosi: 51.400 consegnate da Moderna e 182.520 da Pfizer-Biontech. Nella prima settimana sono in arrivo 55.210 dosi (50.310 di Pfizer e 4.900 di Moderna), mentre per i sette giorni successivi le dosi saranno 50.810, di cui 38.610 di Pfzier e 9.900 da Moderna. Il totale delle dosi previste nella prima metà di febbraio segna quindi 103.720. E nella seconda parte di febbraio i numeri sono destinati ad aumentare ancora: la terza settimana del mese prevede l'invio di 45.630 dosi da parte di Pfizer, mentre per l'ultima ne sono attese 84.570, tra le 47.970 di Pfizer e le 36.600 di Moderna. Complessivamente dal 15 febbraio fino alla fine del mese si parla di 130.200 dosi riservate al territorio regionale. (ANSA).