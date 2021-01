Mostra antologica Ligabue riapre battenti a Ferrara

"Con la zona gialla riapriremo già lunedì le porte di Palazzo dei Diamanti per la mostra di Antonio Ligabue, che torna così a disposizione del pubblico. Ed entro il 12 febbraio tutti i musei, a Ferrara, torneranno aperti con i vincoli comunque previsti dalle disposizioni, quindi con chiusure nei fine settimana". Lo annuncia l'assessore comunale alla cultura Marco Gulinelli. L'antologica di Ligabue, con 107 opere - tra quadri, disegni e sculture - osserverà, da lunedì 1 febbraio, gli orari 10.30-19.30 (lunedì-venerdì).

"C'è una grandissima voglia di cultura - sottolinea Gulinelli - ed è forte il desiderio di 'riappropriarsi' del gusto di visitare una mostra e rinsaldare il legame diretto con l'arte e il bello. In questi mesi abbiamo ricevuto decine di mail di persone interessate a Ferrara, alle sue mostre, che hanno dimostrato vicinanza e attaccamento alla nostra città e al suo patrimonio. Per gli accessi alle mostre permangono alcune limitazioni che pregiudicheranno i grandi numeri, ma queste riaperture sono una prima bella notizia dopo mesi difficili".