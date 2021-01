Covid: in Emilia-Romagna 1.314 nuovi casi e 27 morti

Sono 1.314 i casi di positività al Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Emilia-Romagna, individuati sulla base di 24.020 tamponi, fra molecolari e antigenici. Si contano ancora 27 morti. Dei nuovi contagiati, 539 sono asintomatici, scoperti grazie agli screening e al contact tracing. Scendono ancora i casi attivi, ovvero i malati effettivi, che sono 46.359, il 95% dei quali in isolamento domiciliare perché non necessitano di cure particolari. Prosegue il calo dei ricoverati: sono 203, sei in meno di ieri, in terapia intensiva e 2.124 (-48) negli altri reparti Covid. Le 27 nuove vittime, che portano il totale dall'inizio della pandemia a 9.454, sono sei a Piacenza, cinque in provincia di Forlì-Cesena, quattro nel Parmense, tre a Modena e Rimini, due a Reggio Emilia, Bologna e Ravenna. Non si registrano decessi in provincia di Ferrara. Prosegue la campagna di vaccinazioni che, per il taglio delle forniture, privilegia le seconde dosi: alle 15 sono oltre 55mila le persone che hanno completato il ciclo vaccinale.