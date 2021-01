Covid: centinaia di giovani in centro Bologna, interviene Ps

Controlli della polizia, ieri sera, in zona universitaria a Bologna per segnalazioni di assembramenti di giovani, circa un centinaio secondo gli agenti, in via Zamboni, Piazza Scaravilli e in via Belle Arti. La centrale operativa del 113, intorno alle 22, ha ricevuto le chiamate di alcuni residenti che riferivano di gruppi di ragazzi in diversi punti della zona, come è stato documentato da fotografie pubblicate dalle edizioni locali di Repubblica e Il Resto del Carlino. All'arrivo delle pattuglie, i giovani si sono immediatamente allontanati.

Il Comune preannuncia un inasprimento dei controlli. "Ieri sera siamo dovuti intervenire nella zona di Piazza Scaravilli dove c'erano oltre 200 studenti assembrati a bere senza nessuna precauzione" e "questo è proprio il modo peggiore per entrare in questa nuova fase", ovvero la zona gialla, con "menefreghismo verso distanziamento interpersonale e uso della mascherina", "per questo da lunedì incrementeremo ulteriormente i controlli in particolare nelle zone della movida e potenzialmente critiche". Così ha scritto su Facebook l'assessore alla Sicurezza del Comune di Bologna Alberto Aitini.

Sempre sul fronte dei controlli per verificare il rispetto delle disposizioni anti-Covid, i Carabinieri, che ieri hanno sanzionato una ventina di persone per essersi spostate, tra Comuni diversi dalla residenza, dopo gli orari consentiti, hanno anche interrotto una festa in una salumeria a Bologna. Passando davanti al locale chiuso, con la saracinesca abbassata, intorno alle 19 i militari del Nucleo radiomobile hanno individuato all'interno 9 persone, tutte maggiorenni, che stavano festeggiando un compleanno. Una volta entrati, hanno scoperto che due degli invitati erano in possesso di alcuni grammi di hashish e marijuana. Per entrambi, oltre alla sanzione prevista per aver violato la normativa sugli assembramenti, che è stata comminata a tutti, è scattata anche una segnalazione alla Prefettura per uso personale di sostanze stupefacenti. Il locale è stato passato al setaccio durante una perquisizione che i militari hanno eseguito in collaborazione con gli agenti della Polizia locale.