Comunali: M5S presenta a Rimini ufficio Sarti e Croatti

Inaugurato a Rimini - in vista anche del prossimo appuntamento elettorale comunale - il primo ufficio aperto al pubblico in Emilia-Romagna del Movimento 5 Stelle. Una struttura che permetterà ai parlamentari pentastellati locali - la deputata Giulia Sarti e il senatore Marco Croatti - e agli esponenti del movimento di aver un rapporto diretto con i cittadini.

"Sono mesi che stiamo lavorando per trovare questo spazio - osserva Croatti in videoconferenza - è una necessità che deriva da un percorso di anni. Il MoVimento 5 Stelle a Rimini va ad elezioni, sia chiaro, e chi potrà parlare a nome del MoVimento 5 Stelle sul territorio sono i portavoce eletti, ognuno per le proprie competenze. Apriamo questo spazio fisico di 150 metri quadrati in pieno centro storico - aggiunge - molto semplice da raggiungere. Dovrà essere, quando si potrà, un punto per gli incontri sul territorio, per confrontarci sui temi principali della città. Avremmo piacere di ascoltare la cittadinanza e fare un percorso insieme. Inoltre - chiosa Croatti - questo spazio ci permetterà anche di migliorare il lavoro che portiamo avanti quotidianamente" a aprtire da una serie di "eventi" che il Movimento 5 Stelle ha in programma nelle prossime settimane.

"Questa giornata - sottolinea il sindaco pentastellato di Cattolica, Mariano Gennari - è la logica conseguenza di un percorso. Questo punto di incontro è un maggiore attestato di vicinanza dei nostri parlamentari e non è uno cosa scontata.

Questo spazio presentato oggi è molto funzionale - aggiunge - un luogo fisico dove ascoltare i cittadini un'officina di idee dove coltivare il futuro. Siamo pronti per lavorare - conclude Gennari - non solo per Rimini ma anche per gli altri comuni della provincia che hanno questo test importante, quello del voto.