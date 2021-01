Anziani costretti a dormire in auto, figlio arrestato dai Cc

(ANSA) - CATTOLICA, 30 GEN - Picchiava e costringeva a dormire in auto gli anziani genitori per farsi dare i soldi da spendere in alcol e droga. Per questo un uomo di 46 anni è stato arrestato ieri mattina dei Carabinieri della tenenza di Cattolica in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare per maltrattamenti in famiglia in carcere, chiesta dal sostituto procuratore Davide Ercolani.

L'uomo, originario di Cattolica, la notte di Capodanno aveva messo a soqquadro l'abitazione dei genitori arrivando anche a scaraventare mobili per le scale del condominio. Quello di San Silvestro è stato solo l'ultimo atto di violenza nei confronti dei familiari, spesso anche costretti dal figlio a dormire in auto. Esausti, i genitori si sono rivolti ai carabinieri che ieri hanno condotto in carcere il 46enne. (ANSA).