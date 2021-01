'Varietà', nuovo singolo di Poggipollini con Morandi

(ANSA) - BOLOGNA, 29 GEN - E' uscito il 29 gennaio, per Django Dischi e in collaborazione con Bologna città della musica Unesco, 'Varietà', nuovo singolo di Federico Poggipollini feat.

Gianni Morandi. 'Varietà' è lo stesso brano, scritto da Mario Lavezzi e Mogol, che nel 1989 dava il titolo all'omonimo album di Morandi.

In questo omaggio di Capitan Fede (prodotto dallo stesso Poggipollini insieme a Michael Urbano), le chitarre acustiche e il basso fanno da tappeto sonoro con un riff immersivo in stile Bowie ad un testo poetico in cui la voce di Morandi regala "quel quid in più". Il pezzo è accompagnato da un video girato all'interno del Covo, storico live club bolognese, in cui accanto a Federico Poggipollini compare anche lo stesso Gianni Morandi.

"Se penso a 'Varietà' mi viene in mente Il Varietà, immagino un camerino, lo stesso - spiega Poggipollini - dove abbiamo girato il video, citando le cose che fanno un po' parte della mia storia, da Charlie Chaplin a Keith Richards, da Jimi Hendrix a John Lennon, per arrivare infine ad assomigliare a Morandi, che si è prestato sia a mettere la voce sia a partecipare al video. Un artista e un uomo di assoluta gentilezza e disponibilità con cui è stato un piacere collaborare".

'Varietà', dopo 'Il Chiodo', 'Monna Lisa' feat. Cimini, 'Trappole' feat. Eugenio Finardi e 'Città in fiamme', è il quinto estratto da 'Canzoni Rubate', il nuovo album di Federico Poggipollini in uscita la prossima primavera. (ANSA).