'Marino punto Centouno', programma culturale per i giovani

(ANSA) - BOLOGNA, 29 GEN - Nasce 'Marino punto Centouno', programma di iniziative culturali per i giovani dedicato all'imprenditore Marino Golinelli, che quest'anno festeggia il cambio di secolo. Il progetto finanzia una serie di attività rivolte alle nuove generazioni e alle loro famiglie: attraverso le attività di Fondazione Golinelli, per il secondo anno si rinnova il supporto a giovani e giovanissimi con borse di studio, festival didattici e laboratori gratuiti in presenza e in modalità online.

Si parte con 'Science virtual lab', da febbraio a maggio, che offre gratuitamente a 75 giovani tra i 9 e i 13 anni la possibilità di avvicinarsi in modo giocoso e creativo a temi scientifici e tecnologici. Negli stessi mesi viene proposto '101 in scienza a Opificio Golinelli', cinque laboratori in presenza rivolti a più di 500 bambini e ragazzi dai 6 ai 13 anni. In estate sono previste 50 borse di studio per ragazzi e ragazze tra i 9 e gli 11 anni per la partecipazione gratuita a 'Music & Tech: campo estivo su musica elettronica e digitale' e 25 borse di studio per una Summer School sull'intelligenza artificiale e machine learning, destinata agli studenti più meritevoli delle scuole superiori.

Inoltre in primavera Fondazione Golinelli, in collaborazione con Fondazione Airc per la Ricerca sul Cancro, propone alle scuole la quarta edizione di 'Consapevol-mente: attività su corretti stili di vita, salute e ricerca', laboratori gratuiti per circa 800 studenti e studentesse di 35 classi di ogni ordine e grado con l'obiettivo di diffondere stili di vita sani fin dalla più tenera età. (ANSA).