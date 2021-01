Giustizia: si insedia Drigani in Corte di Appello a Bologna

Si è insediato da una settimana il nuovo presidente della Corte di Appello di Bologna, Oliviero Drigani, in arrivo da Trieste, dove rivestiva il medesimo incarico. E domani inaugura il suo primo anno giudiziario nel distretto bolognese, una cerimonia in formato ridotto e ad accessi contingentati, a causa della pandemia.

E se le conseguenze del Covid hanno creato non pochi problemi al mondo giudiziario, con un aumento delle pendenze negli uffici, per Drigani può nascere anche "uno stimolo di riflessione e di spunto", in primis pensando al tema dell'informatizzazione. Drigani, che succede a Giuseppe Colonna, dopo oltre un anno di reggenza del vicario Roberto Aponte, dice di voler dare "un segnale di continuità" in particolare proseguendo nella collaborazione con l'avvocatura, "per servire al meglio l'attività giudiziaria".