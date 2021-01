Da clinica a luogo di accoglienza, a Bologna c'è Salus Space

(ANSA) - BOLOGNA, 29 GEN - Da luogo di cura per la città, la ex Villa Salus abbandonata negli anni, a culla "per una nuova socialità". Così l'assessore alle Politiche per il terzo settore del Comune di Bologna Marco Lombardo questa mattina ha presentato la struttura di via Malvezza, in periferia a Bologna, che, dopo un intervento di riqualificazione, è stata trasformata in 'Salus Space'.

Con un investimento di 6 milioni, 5 messi a disposizione dalla Comunità Europea e uno stanziato dal Comune, nel nuovo edificio, dotato di pannelli solari e circondato dal verde e da orti, sono stati realizzati 20 appartamenti che potranno ospitare un'ottantina di persone. Porte aperte a famiglie bisognose, richiedenti asilo, rifugiati, studenti e anche lavoratori che scelgono una convivenza collaborativa.

Disponibili anche un bar, un emporio, spazi di co-working e laboratori teatrali aperti alla città. Dopo l'inaugurazione di oggi, entreranno i primi venti residenti. "E' un progetto - ha affermato Antonio Parenti, capo rappresentanza della Commissione Europea in Italia - che mira al recupero di spazi urbane per nuove attività come quelle di accoglienza". (ANSA).