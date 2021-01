Nasconde identità per 11 anni, arrestato nel Bolognese

Per 11 anni era riuscito a nascondere la sua vera identità, con la quale era ricercato, fino a quando ha smarrito la carta di credito ed è andato dai Carabinieri a fare denuncia. L'uomo, un 36enne romeno, è stato così smascherato e arrestato.

La lunga latitanza è stata interrotta dai militari della stazione di Casalecchio di Reno (Bologna), dove l'uomo si è presentato per denunciare lo smarrimento della carta. Alcuni controlli alla banca-dati delle forze dell'ordine hanno svelato che a carico del 36enne c'era un ordine di carcerazione dell'Ufficio Esecuzioni Penali della Procura presso il Tribunale di Rovigo, emesso il 16 ottobre 2010 per falsa dichiarazione a un pubblico ufficiale sull'identità e possesso e fabbricazione di documenti falsi, reati commessi in Veneto. Secondo i carabinieri, per 11 anni l'uomo era riuscito a farla franca, probabilmente sempre grazie all'utilizzo di generalità false.