Legacoop E-R, maggiore tenuta dove cooperazione è più forte

"Sul territorio dove la cooperazione è più forte e presente, la capacità di tenuta è più forte rispetto a dove la cooperazione è più debole". Lo ha detto il presidente di Legacoop Emilia-Romagna, Giovanni Monti, nel corso di una videoconferenza stampa alla vigilia dell'Assemblea delle delegate e dei delegati in programma domani, 29 gennaio. "Noi come cooperazione abbiamo nel Dna la capacità di coinvolgimento dei nostri soci - ha detto - la partecipazione" che fa leva sulla cultura. "Oltre alla dimensione imprenditoriale - ha proseguito - il progetto cooperativo vuole essere la ricerca di una nuova efficienza, l'avere strategie che rispondono agli obiettivi e avere conti solidi e a posto dal punto di vista patrimoniale". In questo, ha concluso, "noi rappresentiamo un momento di tenuta: vogliamo rilanciare il progetto cooperativo".