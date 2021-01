F1, Schumacher jr. gira in Ferrari: "Che belle sensazioni"

(ANSA) - ROMA, 28 GEN - Mick Schumacher è tornato al volante della Ferrari SF71H, sul circuito di Fiorano, a 120 giorni di distanza dalla prima volta. Il tedesco, che quest'anno gareggerà in F1 con la Haas, era salito per l'ultima volta sulla monoposto della massima categoria un mese e mezzo fa, guidando la VF20 a motore Ferrari nello Young Driver Test di Abu Dhabi. Anche lui, al pari degli altri piloti ha effettuato prove di partenza e messo in cascina un buon numero di giri - oltre 50 - per riprendere confidenza con una monoposto di F1. Per il figlio del sette volte iridato Michael si è trattato della quinta uscita al volante di un'auto della casa di Maranello.

Schumacher jr. domani aprirà anche la quinta e ultima giornata della settimana di test della Ferrari a Fiorano, prima di cedere il volante al compagno della Academy - nonché primo rivale nel 2020 in F2 - Callum Ilott.

"Finalmente sono tornato a provare le belle sensazioni che solo la guida di una F1 può regalare - le parole di Schumacher -. Direi che la giornata di oggi è stata indubbiamente positiva.

Siamo riusciti a svolgere tutto il programma che avevamo preparato senza nessun tipo di problema ed è stato ovviamente molto utile poter percorrere chilometri al volante di una monoposto in vista della stagione. La SF71H è una vettura del 2018, ma il comportamento sulla pista e le sensazioni che trasmette al pilota, sia dal punto di vista della tenuta di strada che sotto il profilo degli stress fisici, sono molto simili a quella di una monoposto attuale. Inoltre, girare a Fiorano è sempre bello, perché la pista è tecnica e impegnativa.

Ho ritrovato con piacere gli ingegneri e i meccanici con i quali avevo già lavorato a settembre, non vedo l'ora di tornare in macchina domani". (ANSA).