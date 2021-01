Covid: Ferrara, Fiera sarà il cuore della campagna vaccinale

(ANSA) - BOLOGNA, 28 GEN - Il padiglione 6 della Fiera di Ferrara sarà il 'quartier generale' della campagna delle vaccinazioni nel territorio estense. Le somministrazioni potranno così contare su maxi spazi di 2.750 metri quadrati. Si parte da metà febbraio, fino a luglio e l'allestimento inizierà lunedì mattina. La scelta della sede è stata condivisa nel corso di un vertice tra l'Amministrazione comunale, il presidente dell'ente fieristico Andrea Moretti e la dirigenza dell'Asl.

Per l'utilizzo degli spazi e l'organizzazione 'logistica' saranno sottoscritte delle specifiche convenzioni. E convenzioni sono previste anche con 'Ferrara tua', per la gestione dei parcheggi e Tper, che metterà a disposizione servizi bus e navetta dedicati. Il Comune, invece, ridisegnerà parzialmente la viabilità della zona. Il transito da organizzare sarà infatti imponente, visto che i numeri previsti stimano l'accesso di 1.700 persone ogni giorno, per 12 ore al giorno, sette giorni su sette. Poiché è previsto che ogni persona sia accompagnata, i flussi sono da considerarsi raddoppiati. Ad avere la priorità nella somministrazione dei vaccini saranno gli ultra-ottantenni, le forze dell'ordine e gli insegnanti. La fiera di Ferrara sarà il cuore di una rete, punto di riferimento del distretto centro-nord, che potrà contare su altri 5 punti per le vaccinazioni, anche ad Argenta, Cento, Codigoro, oltre alle Case della Salute di Bondeno e Comacchio. "Gli spazi dell'ente fiere, a lungo costretti alla chiusura, saranno gratuitamente al servizio della collettività per la più importante delle sfide", ha detto il sindaco, Alan Fabbri. (ANSA).