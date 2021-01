Giorno Memoria: voci studenti raccontano deportati di Parma

(ANSA) - BOLOGNA, 27 GEN - La facciata ovest della Pilotta come una pagina di un libro di storia. Le voci, che scandiscono i racconti accompagnati da immagini, scritte, fotografie e musiche, sono quelle degli studenti del Liceo Toschi. Insieme ai loro insegnanti, i ragazzi, dopo avere ascoltato testimonianze dirette, hanno scritto i testi per ripercorrere nei video le storie e le emozioni di Primo Polizzi, Carolina Blum, Ugo Franchini e Sergio Barbieri, deportati nei campi di sterminio nazisti.

Vite che vengono raccontate, nel Giorno della Memoria, per ricordare una delle pagine più buie della storia e la cui memoria è testimoniata anche alle pietre d'inciampo. Con i primi piani dei loro volti, contornati da uno sfondo che ricorda una pergamena ingiallita dal trascorrere degli anni, gli studenti, nella proiezione sul muro dell'edificio storico trasmessa in diretta streaming e chiusa al pubblico nel rispetto delle disposizioni anti-Covid, tornano indietro nel tempo, passo dopo passo, guardando anche alla situazione politica dell'epoca in Italia e in Europa.

Mostrando scatti fotografici del passato, ricordano chi erano Primo Polizzi, partigiano deportato a Mauthausen e liberato il 25 aprile 1945, Carolina Blum, morta ad Auschwitz-Birkenau nel 1944, Ugo Franchini, apprendista sarto e partigiano morto a 15 anni, e il partigiano 'Gabor' Sergio Barbieri, deportato a Mauthausen e trasferito a Gusen dove morì il 28 marzo 1945.

Fondamentale per i ragazzi, che hanno lavorato in rete insieme a studenti di Bologna e di Chieti, è stato il lavoro di ricerca e analisi realizzato in collaborazione con l'Istituto storico della Resistenza e con l'Anpi di Parma.

Il progetto fa parte del format 'Proiettiamo sui muri la storia delle pietre d'inciampo', ideato da Serena Cecconi e Lidia Gattini e realizzato con il contributo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Per preparare i video da proiettare e quattro podcast, che si potranno ascoltare sulle frequenze di Laboradio fino al 3 febbraio, gli studenti hanno frequentato seminari a cura anche dei giornalisti di Mandragola Editrice, media partner dell'evento insieme ad ANSA. (ANSA).