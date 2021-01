F1: Sainz debutta al volante di una Ferrari

(ANSA) - ROMA, 27 GEN - Oggi è il giorno di Carlos Sainz. Il nuovo pilota della Ferrari si è messo per la prima volta al volante della rossa sul circuito di Fiorano, dove da lunedì sono in corso i test in vista del mondiale 2021. Come già accaduto per Charles Leclerc che ieri ha ripreso confidenza con la monoposto, a 44 giorni dall'ultimo gran premio del 2020, anche Sainz gira sulla SF71H del 2018, e lo farà anche domani mattina.

Domani sarà anche la giornata di Mick Schumacher, il giovanissimo figlio di Michael che quest'anno correrà il mondiale con la Haas. (ANSA).