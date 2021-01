Covid: in E-R calo di contagi e ricoveri, altri 38 morti

Calo di contagi e ricoveri in Emilia-Romagna per il coronavirus, mentre si registrano altri 38 morti per la sindrome Covid-19. Su più di 23.700 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore (molecolari e rapidi) sono emersi 923 nuovi positivi, di cui 451 asintomatici da screening regionali e attività di contact tracing. Quanto ai ricoveri, i pazienti in terapia intensiva sono 210 (-10 rispetto a ieri), 2.281 quelli negli altri reparti Covid (-12). Nei contagi la provincia di Reggio Emilia oggi ha il primato con 132 nuovi casi, seguita da Ravenna (116) e Bologna (104).

Prosegue la campagna vaccinale, per i prossimi giorni ancora con priorità ai richiami e ai degenti delle Rsa per via del taglio delle forniture Pfizer-BionTech: sul portale della Regione aggiornato in tempo reale ora anche il dettaglio tra somministrazioni di prime e seconde dosi. Alle 15 sono state somministrate complessivamente 149.711 dosi, di cui 5.433 oggi.

Sul totale 24.442 sono seconde dosi.