Coppa Italia: Juve; Ronaldo a riposo, niente Spal

(ANSA) - TORINO, 27 GEN - Cristiano Ronaldo non fa parte dell'elenco dei convocati per Juventus-Spal di questa sera: al portoghese, infatti, è stato concesso un turno di riposo. Andrea Pirlo non potrà contare nemmeno su Dybala, infortunato, così come attaccanti avrà soltanto Morata e il classe 2002 Da Graca.

Rientra invece Alex Sandro, il quale si è negativizzato dal Covid e prenderà parte all'impegno nei quarti di finale. (ANSA).