Turismo: Ferrara si presenta con progetti per 400mila euro

Dalla Ferrara rinascimentale alla Notte Rosa, dal Capodanno 2021 alla gestione dell'accoglienza turistica: è di 408mila euro il valore complessivo dei progetti turistici candidati dall'Amministrazione comunale di Ferrara per i fondi messi a disposizione da 'Destinazione turistica Romagna' (che ha come aderenti Comuni e associazioni dei territori di Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini) nell'ambito del Programma turistico di promozione locale (Ptpl). Si tratta dello strumento principale di finanziamento per progetti dei Comuni a valenza turistica. "Puntiamo sulla forte attrattività di Ferrara, che passa attraverso la sua storia, la capacità di creare eventi di forte richiamo e l'ottima capacità di accoglienza dei turisti. Il tutto con investimenti per la promozione sui circuiti nazionali, e non solo. Speriamo che nel corso di quest'anno la situazione sanitaria consenta riaperture e nuovi eventi in sicurezza e presenza, ma siamo preparati a tutti gli scenari", spiega il sindaco Alan Fabbri.

Il primo progetto ha come obiettivo quello di valorizzare Ferrara come "capitale del Rinascimento, con una guida d'eccezione: Ludovico Ariosto", attraverso la realizzazione di "nuovi itinerari", la "valorizzazione dei luoghi più rappresentativi dell'epoca" sempre ispirati dal grande autore dell'Orlando Furioso al servizio degli Este. Oltre ai percorsi il progetto prevede specifiche campagne di comunicazione, podcast tematici, campagne di web marketing, tour per giornalisti, presenza sui circuiti nazionali di settore.

L'investimento complessivo è di 70mila euro circa.

L'Amministrazione sottopone inoltre alla Destinazione turistica il progetto - estivo - della 'Notte rosa', l'evento unico che collega Ferrara alla Riviera Romagnola, e il capodanno. Tra le novità, la previsione di nuovi eventi estivi nel cortile del Castello, reading teatrali, rappresentazioni sceniche, concerti per il periodo estivo e un programma arricchito per il periodo natalizio, tra cui la previsione di un'eventuale conferma dell'incendio del Castello in presenza. Nel complesso l'investimento è di 168mila euro. Altri 170mila euro sono previsti per l'informazione e l'accoglienza turistica.