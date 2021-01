Covid: in E-R calano contagi e ricoveri, 75 morti

I contagi quotidiani del coronavirus in Emilia-Romagna scendono sotto quota mille: nelle ultime 24 ore, infatti, sono stati 993 i nuovi positivi, scoperti sulla base di 24.641 tamponi, fra molecolari e antigenici. Anche i ricoveri sono in leggero calo, ma si contano ancora 75 morti.

Dei nuovi positivi 461 sono asintomatici, individuati con screening e contact tracing. I casi attivi scendono sotto 50mila (49.142), il 94,8% dei quali in isolamento domiciliare perché non richiede cure particolari. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 220 (-2 rispetto a ieri), 2.293 quelli negli altri reparti Covid (-129).

Delle 75 nuove vittime, 34 sono a Bologna, 11 in provincia di Forlì-Cesena, sette nel Ferrarese, sei nel Piacentino, cinque in provincia di Ravenna, quattro in quelle di Parma, Reggio Emilia e Modena.