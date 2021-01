Auto su furgone operai, un morto e 3 feriti in A14 a Rimini

Una persona è morta e tre sono rimaste ferite, in un incidente stradale avvenuto intorno alle 18 sull'A14, all'altezza del casello Rimini Nord, al km 115,8, in direzione Ancona.

Secondo una prima ricostruzione da parte della polizia stradale, un'auto ha tamponato un furgoncino con alcuni operai che stavano rimuovendo la segnaletica di un cantiere concluso.

L'automobilista ha perso la vita e i tre operai sono rimasti feriti. Prima dell'impatto, l'auto ha sbandato e ha invaso la corsia di emergenza tamponando il furgone. Sono intervenuti i sanitari del 118, pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della direzione terzo Tronco di Bologna di Autostrade per l'Italia. (ANSA).