Resistenza: medaglia d'onore al padre di Guccini

Ferruccio Guccini, padre del cantautore Francesco, riceverà la Medaglia d'onore per aver detto No al nazifascismo dopo l'armistizio. Era uno degli Internati militari italiani che dopo l'8 settembre non aderirono alla Rsi o alle Ss e furono catturati e detenuti dai tedeschi.

Il decreto è stato firmato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la consegna dovrebbe avvenire nei prossimi giorni, in concomitanza col Giorno della Memoria. La notizia, sul Resto del Carlino, è confermata da Teresa Guccini, figlia del cantante.

"Sono anni - dice Teresa all'ANSA - che svolgo ricerche sulla storia di mio nonno che non parlò mai dell'accaduto.

Recentemente ho prodotto i documenti necessari per fargli ottenere la medaglia. Mio nonno, persona molto discreta, forse non avrebbe gradito perché non amava le onorificenze. Mi sono chiesta se, per questo motivo, fosse o meno giusto richiederla.

Ho pensato che in tempi come questi dove il revisionismo sta prendendo sempre più piede, fosse importante un riconoscimento che può servire per raccontare ancora una volta alle nuove generazioni gli orribili eventi di quegli anni. Un modo per sottolineare ancora una volta l'importanza della memoria".

Ferruccio Guccini, al quale il figlio Francesco, nato nel 1940, ha dedicato la canzone 'Van Loon', combatté in Africa e dopo l'8 settembre fu catturato a Corinto e deportato nei campi di concentramento a Leopoli e poi Amburgo. Con lui c'erano Giovanni Guareschi e Gianrico Tedeschi. Tornò a casa nell'agosto del 1945. E' morto nel 1990. Un anno fa la medesima onorificenza era stata conferita al padre di Vasco Rossi, Carlo, anche lui negli Internati militari. (ANSA).