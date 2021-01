Giorno Memoria: Bonaccini a messa in posa pietre d'inciampo

(ANSA) - BOLOGNA, 23 GEN - In vista della Giornata della Memoria del prossimo 27 gennaio, dedicata alle vittime della Shoah, si è svolta questa mattina l'iniziativa 'Pietre d'inciampo', con la messa in posa di tre pietre nel Comune di Sorbolo Mezzani, in provincia di Parma, intitolate al partigiano Giacomo Fontanili e ai fratelli di religione ebraica Natan e Avram Baruch. Alla cerimonia ha preso parte il presidente dell'Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, che poi nel Parmense ha partecipato anche ad altre iniziative legate a scuola e legalità.

"Ritengo doveroso e importante partecipare alla messa a dimora di queste pietre, i simboli tangibili delle vittime della Shoah - ha detto Bonaccini - Una iniziativa di grande valore civile e morale".

Il presidente dell'Emili-Romagna si è recato anche al Centro di cultura ambientale della riserva 'Parma Morta', dove ha visitato il cantiere del primo acquario in regione di pesci d'acqua dolce del fiume Po. Il progetto di riqualificazione e ristrutturazione dell'area ha ottenuto 550mila euro di finanziamenti regionali e sarà inaugurato nell'estate 2021.

La visita è proseguita nell'area dove sorgerà il nuovo Campus scolastico-sportivo di Sorbolo. Si tratta di un'opera sperimentale dal punto di vista architettonico e didattico che, oltre alle scuole medie e agli impianti sportivi, includerà anche le elementari, la mensa e l'auditorium. A seguire, il sindaco di Sorbolo, Nicola Cesari, ha accompagnato Bonaccini nel quartiere coinvolto nell'operazione 'Aemilia' contro la 'Ndrangheta per illustrargli le idee di recupero e riqualificazione dei cinque immobili confiscati e assegnati temporaneamente al Comune parmense. La mattinata si è conclusa con l'inaugurazione del municipio di Medesano, altro Comune del Parmense, ristrutturato di recente. (ANSA).