Covid: in E-R 1.310 nuovi casi, altri 33 morti

Sono 1.310 - 209.235 dall'inizio dell'epidemia - i nuova casi di positività al coronavirus registrati in Emilia-Romagna su un totale di 24.676 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. Dei nuovi contagiati, 579 sono asintomatici individuati nell'ambito delle attività di contact tracing e screening.

Guardando alla situazione dei nuovi casi nelle singole province Bologna è in testa con 229 seguita da Modena (192), Rimini (188), Reggio Emilia (176), Ferrara (127), Ravenna (83), Piacenza (82), Cesena (73), Parma (70), Forlì (64) e Imola (26).

Le persone guarite sono 1.756 in più rispetto a ieri - 149.419 il totale - mentre i casi attivi, cioè i malati effettivi, calano di 479 unità: a oggi sono 50.732. Di questi, le persone in isolamento a casa, sono complessivamente 48.125 (-464). I pazienti ricoverati in terapia intensiva, invece, sono 217 (-3 rispetto a ieri) e 2.390 quelli negli altri reparti Covid (-12).

Nelle ultime 24 ore si registrano, sul territorio 33 nuovi decessi compresi tra i 59 anni e i 95 anni di due uomini nel Modenese. In totale, dall'inizio dell'epidemia i decessi in regione sono stati 9.084.

Quanto alla campagna vaccinale, alle 16 ammontano a 127.192 le somministrazioni effettuate complessivamente, di cui 1.650 oggi.