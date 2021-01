Università: Manfredi, Italia attrae cervelli dall'estero

"Questa giornata è significativa di questo grande processo in atto che non definirei di ritorno dei cervelli ma di attrazione dei cervelli". Così Gaetano Manfredi, ministro dell'Università e della ricerca, durante una videoconferenza dell'ateneo di Bologna, per il benvenuto al filosofo Luciano Floridi - dall'Università di Oxford - come nuovo docente e ricercatore a Bologna.

"Negli ultimi anni ci sono state migliaia di ricercatori che operavano all'estero che sono rientrati in Italia - sottolinea il ministro - con procedure di chiamate diretta che noi abbiamo rafforzato, anche con benefici fiscali inseriti in manovra. Questo è un segnale molto importante, perché una grande comunità scientifica, un grande Paese, deve essere un Paese attrattivo.

Per far questo noi dobbiamo avere circolazione di cervelli, attrazione di talenti, capacità di essere al centro delle dinamiche internazionali guardando alle grandi sfide globali".

"Voglia di vincere, non solo di partecipare", "voglia di eccellere" e di "giocare per il team Italia" perché "quando l'Italia chiama al telefono, si risponde". Con queste parole Luciano Floridi, filosofo e ricercatore di fama mondiale dell'Università di Oxford, approda all'Università di Bologna dove darà il suo contributo per didattica, ma soprattutto ricerca in particolare nel campo dell'etica applicata all'intelligenza artificiale. La sua chiamata dall'estero è stata approvata dal Dipartimento di Scienze giuridiche e dal Cda dell'Alma Mater.

Floridi si occuperà di molteplici tematiche in chiave interdisciplinare, come il rapporto tra etica, diritto, big data, intelligenza artificiale, e social media. Guiderà iniziative strategiche all'interno dell'Alma Mater Research Institute for Human-Centered Artificial Intelligence. "Le sue idee e la sua leadership - afferma il rettore Francesco Ubertini - saranno un valore per l'Ateneo e per l'intero Paese".