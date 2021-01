Juve: quattro in dubbio per la gara col Bologna

(ANSA) - TORINO, 22 GEN - Andrea Pirlo deve fare i conti con numerose assenze, oggi alla Continassa sono addirittura in cinque a non aver preso parte all'allenamento dei bianconeri.

Bentancur, Chiesa, Demiral e Frabotta, come da programma, hanno svolto una seduta di allenamento personalizzata, mentre Dybala ha seguito soltanto terapie. Domani, alla vigilia della sfida interna contro il Bologna, domenica alle 12.30, il tecnico farà il punto con lo staff medico e i singoli giocatori. E, per il momento, restano indisponibili anche Alex Sandro e De Ligt, i quali attendono gli esiti dei tamponi per la ricerca del Covid.

(ANSA).