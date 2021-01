Auto: doppio impegno per Nannini, correrà in F2 e F3

(ANSA) - ROMA, 22 GEN - Due stagioni in una al volante per il pilota forlivese Matteo Nannini, che si prepara a partecipare in contemporanea al campionato di Formula 2 e a quello di Formula 3, suo secondo dopo l'esordio nel 2020. Nannini, nipote dell'ex pilota i Formula 1 Alessandro, per la prima volta porterà avanti un doppio impegno con il team Hwa Racelab, sfruttando appieno la suddivisione dei weekend di gara di F2 e F3 in due calendari separati.

La stagione del forlivese prenderà il via nel weekend del 26-28 marzo 2021 con il round di apertura della Formula 2 in Bahrain, cui seguiranno altri 15 fine settimana di gara. "Non vedo l'ora di cominciare. Quarantacinque gare nel 2021 saranno piuttosto impegnative ma mi sento pronto e determinato a crescere come pilota. Sarà il mio primo anno in F2 e so che non sarà facile, ma voglio imparare il più possibile, mentre sono fiducioso per quanto riguarda la F3. Credo molto nel programma F1 talent factory di HWA e sono contento, dato che il mio doppio impegno nel 2021 sarà fondamentale per avvicinarmi ulteriormente alla Formula 1" ha concluso. (ANSA).