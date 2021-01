Atalanta: ufficiale prestito Tumminello alla Spal

(ANSA) - ROMA, 22 GEN - L'Atalanta ha ufficializzato la cessione in prestito alla Spal di Marco Tumminello, con la formula del diritto di riscatto (fissato a tre milioni) e di contro-riscatto (a quattro). L'attaccante classe 1998, arrivato dalla Roma nell'estate 2018, è fermo dal settembre del 2019 dopo la lesione al legamento crociate anteriore sinistro durante la militanza nel Pescara.

Nazionale giovanile fino all'Under 21, Tumminello da atalantino esordì il 26 luglio 2018 nel match di Europa League contro il Sarajevo. Ha giocato da professionista anche col Lecce (da gennaio 2019) segnando otto volte in 25 presenze.

Nell'ottobre del 2018, in nerazzurro, anche una lussazione al gomito destro. "In bocca al lupo Marco!", il saluto della nota sul sito del club. (ANSA).