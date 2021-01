Si ustiona accendendo la stufa, morto anziano a Modena

Un pensionato di 76 anni ha perso la vita a seguito di un incidente domestico avvenuto ieri mattina a Ca' di Sola, frazione di Castelvetro in provincia di Modena. Come riporta 'il Resto del Carlino', l'uomo è stato vittima di un ritorno di fiamma partita da una stufetta a cherosene. Secondo una prima ricostruzione, l'anziano stava tentando di accendere la stufa alimentata a cherosene quando a causa di un ritorno di fiamma ha riportato gravi ustioni su diverse parti del corpo.

Il 76enne è stato prima soccorso, poi stabilizzato e portato, tramite il servizio di elisoccorso del 118, per le necessarie cure, al Centro Grandi Ustionati di Cesena. Nel pomeriggio di ieri l'anziano ha perso la vita all'ospedale romagnolo a causa delle gravi ustioni riportate. Ad indagare sull'accaduto sono i Carabinieri.