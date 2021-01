Violenza su figlia minore, arrestato nel Reggiano

Un uomo è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale nei confronti della figlia minore di 14 anni. A eseguire la misura di custodia cautelare in carcere emessa l'11 gennaio scorso dal gip del tribunale di Reggio Emilia, su richiesta della Procura, è stata la squadra mobile della questura. A finire in manette un italiano, incensurato, residente nella provincia reggiana. Le indagini sono scattate dopo che la madre ha segnalato alla polizia le confidenze ricevute dalla ragazzina riguardo agli atteggiamenti dell'uomo. Gli inquirenti, grazie ad accertamenti preliminari (tra cui anche l'audizione protetta della minorenne in Procura) e alla perquisizione informatica eseguita nei confronti dell'indagato, avrebbero raccolto elementi probatori di colpevolezza tali da motivare la misura cautelare.