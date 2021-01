Supercoppa, Dybala tifa per i compagni: "Forza Juve"

(ANSA) - TORINO, 20 GEN - Indisponibile per la finale di Supercoppa Italiana di questa sera contro il Napoli, Paulo Dybala ma non fa mancare il suo tifo per i compagni bianconeri.

L'argentino ha infatti postato un breve video sui social in cui ricorda i due successi nella competizione, nell'agosto del 2015 a Shangai (Cina) contro la Lazio e nel gennaio 2019 a Gedda (Arabia Saudita) contro il Milan. "Forza Juve" scrive ancora su Instagram.

Out per la lesione di basso grado del legamento collaterale del ginocchio sinistro subita lo scorso 10 gennaio contro il Sassuolo, Dybala farà il tifo a distanza: intanto ha cominciato il conto alla rovescia per il rientro in campo, previsto tra la prossima settimana e la prima di febbraio. (ANSA).