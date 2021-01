Covid: calo di contagi e ricoveri in E-R, altri 64 morti

Continua un leggero calo di contagi e ricoveri di pazienti Covid-19 in Emilia-Romagna, ma in regione si contano altre 64 vittime con coronavirus, tra cui diversi cinquantenni. Dal bollettino quotidiano della Regione emerge che i nuovi casi sono 1.090 su un totale di 20.646 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. Età media 47 anni, mentre circa la metà dei nuovi positivi è asintomatica. La provincia di Rimini oggi è in testa con 190 nuovi casi, seguita da Reggio Emilia (155), Bologna (145).

In terapia intensiva sono ricoverate attualmente 230 persone, due in meno rispetto a ieri, mentre 2.490 sono i pazienti negli altri reparti Covid, 29 in meno. Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 1.685 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 143.747. I malati effettivi ad oggi sono 52.579 (-659 rispetto a ieri). Prosegue la campagna vaccinale con priorità ai richiami dopo il rallentamento delle forniture Pfizer-Biontech: alle 16 risultano vaccinate 121.271 persone, di cui 572 oggi.