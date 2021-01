Pub continua a violare norme a Bologna, scatta il sequestro

(ANSA) - BOLOGNA, 19 GEN - Scatta il sequestro a Bologna per il pub Halloween di via Stalingrado, all'ennesima violazione delle regole anti Covid. Lo ha eseguito in serata la Polizia, a termine di un controllo. Personale delle volanti, della polizia amministrativa intorno alle 19 hanno trovato all'interno il titolare e tre collaboratori senza mascherina e alcuni avventori che consumavano al tavolo, anche questi senza protezioni. Tutti i presenti sono stati sanzionati e sono stati posti i sigilli al locale.

Nei giorni scorsi nel locale, che aveva aderito alla protesta 'Ioapro', un giornalista di Repubblica era stato "aggredito", come denunciato anche dal sindaco Virginio Merola che aveva chiesto a Questura e Prefettura di intervenire.

(ANSA).