'Partecipare la democrazia', portale E-R per centenario Pci

(ANSA) - BOLOGNA, 19 GEN - Un grande 'serbatoio' di storie e di memorie, di biografie e di carte, di immagini fisse e in movimento, che contribuiscono a dare corpo alla storia dell'Italia repubblicana. E' 'Partecipare la democrazia', il progetto pluriennale sulla storia del Pci in Emilia-Romagna promosso, in occasione del centenario della nascita del Partito comunista (1921-2021), dalla Fondazione Duemila di Bologna e dalle altre Fondazioni Democratiche emiliano-romagnole. Il lavoro è stato concepito e realizzato in collaborazione con la rete regionale degli Istituti storici, la Fondazione Oriani e la rete Archivi Udi Emilia-Romagna.

Protagonisti principali di questa impresa - un work in progress iniziato nel 2019 e che proseguirà oltre il 2021 - sono una trentina di ricercatori, archivisti, operatori culturali che stanno rendendo possibile la realizzazione dei principali obiettivi del progetto, a cominciare dal portale web, che verrà presentato il 21 gennaio alle 16.30 con un evento sui canali YouTube e Facebook di parteciparelademocrazia. Seguirà, alle 17.30, una lectio magistralis di Massimo D'Alema su 'Il Pci e la democrazia italiana'.

Videointerviste, fotografie, biografie e mappe interattive con i luoghi significativi della storia del Partito comunista dal 1921 al 1991 sono alcune delle risorse che saranno disponibili all'indirizzo www.parteciparelademocrazia.it. Nei prossimi mesi, appena la situazione sanitaria lo permetterà, verrà inaugurata una mostra multimediale, itinerante, pensata anche come strumento per la didattica della storia, che seguendo il filo della cronologia (dalla nascita dell'Internazionalismo comunista all'ascesa e alla crisi del "modello emiliano" nella seconda metà del Novecento) rifletta in prospettiva transnazionale sulla storia del Pci emiliano-romagnolo. (ANSA).