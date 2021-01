Incidente tra un mezzo pesante e un'ambulanza su A1,4 feriti

(ANSA) - BOLOGNA, 19 GEN - Un incidente - avvenuto alle 5.45 sull'autostrada A1 in direzione Nord all'altezza del chilometro 128 - ha visto coinvolti, nel Reggiano, un mezzo pesante e un'ambulanza della Croce Rossa di ritorno dal trasferimento di un paziente da Piacenza a Bologna. Nel sinistro, a quanto si apprende, sono rimasti feriti i quattro sanitari a bordo dell'ambulanza: i Vigili del Fuoco, intervenuti sul posto, hanno estratto il medico dell'equipaggio rimasto incastrato all'interno del veicolo.

Al momento dell'impatto sul mezzo della Croce Rossa non vi erano pazienti. Sul luogo dell'incidente, oltre ai Vigili del Fuoco, sono giunti i sanitari del 118 che hanno trasportato in ospedale i feriti, il personale di Autostrade per l'Italia e gli agenti della Polizia Stradale. (ANSA).