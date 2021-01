Covid: giù casi e ricoveri in E-R, ma ancora 75 morti

In calo contagi e ricoveri in Emilia-Romagna. Nelle ultime 24 ore, su 23.652 tamponi si sono registrati 1.034 nuovi positivi al Coronavirus e i pazienti in terapia intensiva sono 232 (-6), 2.520 quelli negli altri reparti Covid (-44). La diminuzione dei casi si rileva anche in un intervallo di cinque giorni: dai 9.805 del periodo 6-10 gennaio, ai 7.988 dell'11-15 gennaio. Ma si contano altri 75 morti da Piacenza a Rimini, il più giovane di 60 anni.

Dei nuovi positivi 463 sono asintomatici e l'età media è 45 anni. La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 257 nuovi casi, poi Modena e Rimini (150). In diminuzione anche i casi attivi: I casi attivi 53.241 (-988), il 94,8% in isolamento a casa. I guariti sono 1.947 in più di ieri.

Prosegue la campagna vaccinale, pur con i tagli di circa il 50% delle dosi Pfizer di questi giorni e la priorità data ai richiami. Alle 15.30 sono stati fatti 120.257 vaccini in totale.

