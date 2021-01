Serie A: Crotone batte Benevento, 1-1 tra Parma e Sassuolo

(ANSA) - ROMA, 17 GEN - Il Crotone batte 4-1 il Benevento mentre Parma e Sassuolo pareggiano 1-1 nelle due gare delle 15 della 17/a giornata di serie A. Tre punti di speranza per i calabresi e uno stop inatteso per la squadra di Filippo Inzaghi, reduce da un altro 1-4 subito con l'Atalanta. Il Parma sognava di lasciare almeno per un po' la zona retrocessione ma un rigore nel recupero ha dato il pari ai neroverdi che restano così in scia della Lazio. (ANSA).