Musica: successo online per prima stagionale 'La Toscanini'

(ANSA) - BOLOGNA, 17 GEN - Successo per la prima serata di 'Salotto Toscanini, musica da vicino', la nuova stagione cameristica dell'orchestra La Toscanini di Parma. Serata vissuta online: le attività aperte al pubblico, in programma fino al 5 marzo, sono sospese ma la Toscanini trasmetterà gratuitamente i concerti della stagione Filarmonica e della stagione Cameristica in live streaming sul sito e sui canali social Facebook, Vimeo, YouTube.

Ieri sono state oltre 1.700 le visualizzazioni del concerto in diretta su Facebook, oltre 4.500 le persone raggiunte e una media costante di 300 spettatori tra Youtube e Vimeo che hanno seguito il concerto. Numeri superiori ai 199 posti normalmente disponibili in sala con il pubblico presente. (ANSA).