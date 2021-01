Positivo al covid a passeggio in centro città, denunciato

Era a passeggio per le strade del centro di un comune della bassa reggiana pur essendo positivo al Covid e in quarantena. Protagonista della vicenda un 33enne, residente in una cittadina reggiana, denunciato dai Carabinieri della stazione di Novellara con l'accusa di epidemia colposa e inosservanza del divieto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora stabilito per le persone in quarantena.

I fatti risalgono alle 21.30 di ieri, quando l'uomo è incappato nei controlli degli agenti dell'Arma mentre passeggiava: al comandante della stazione, che lo sapeva in quarantena, ha risposto di essere in attesa dell'esito del tampone e di stare bene. Il 33enne è stato ricondotto a casa e denunciato.