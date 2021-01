Covid: ristorante apre per protesta,sanzionato nel Ferrarese

(ANSA) - BOLOGNA, 16 GEN - L'adesione all'iniziativa di protesta 'IoApro', ieri sera, è costata la chiusura per 5 giorni ad un ristorante di Terre del Reno, nel Ferrarese, e una sanzione agli avventori del locale e al titolare a seguito dei controlli svolti dai Carabinieri della compagnia di Cento.

A quanto appreso, la partecipazione alla protesta - che ha avuto carattere nazionale - era già nota ai militari ed era stata evidenziata anche dal personale della Digos della Questura di Ferrara. Intorno alle 20.30 gli uomini dell'Arma hanno identificato tutti gli avventori - 25 - e il titolare del ristorante, cui è stata contestata la violazione amministrativa delle normative anti-covid. Altri clienti giunti nei pressi del locale durante il controllo, hanno preferito allontanarsi mentre altri hanno accettato la consegna della cena da asporto. Al ristorante è stata imposta la chiusura provvisoria per 5 giorni, in attesa di disposizioni da parte dell'autorità prefettizia.

